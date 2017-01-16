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Niğde'de kar çiftçiyi sevindirdi

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, ()-NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kar yağışının ekili buğdayın donmasını önlediğini söyledi. Karın, buğdayın üzerini battaniye gibi örttüğünü belirten Oda Başkanı Veli Kenar, bunun ürünleri hastalıklara...

Niğde'de kar çiftçiyi sevindirdi

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, ()-NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kar yağışının ekili buğdayın donmasını önlediğini söyledi.
Karın, buğdayın üzerini battaniye gibi örttüğünü belirten Oda Başkanı Veli Kenar, bunun ürünleri hastalıklara karşı da koruduğunu kaydetti.
Buğdayın rekoltesi için kar yağışının önemine dikkat çeken Kenar, "Bu aylarda kar yağışı ekili hububat alanları için çok önemlidir. Çünkü ne kadar kar yağarsa yağsın buğday için çok faydalıdır. Kar olması buğdayda oluşabilecek hastalıkları yok eder. Kar ürünün üzerini örterek yorgan görevi görür. Soğuk ve dondan etkilenmez. Onların gelişmesini sağlar" dedi.
Kentte bir çok insanın yaşamını zorlaştıran kar yağışının zararlılara karşı da etkili olduğunu belirten Kenar, "Kar yağışının devam etmesi, ürünün hasat döneminde daha kaliteli olması, daha verimli olmasını sağlar. Bu bakımdan çiftçimiz bu kar yağışına çok sevindi. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiye göre de kar ve yağmur devam edeceği belirtiliyor. İnşallah kar yağışı devam eder. Yağan kar ürün için zararlı olan farelerin de yaşamasına izin vermiyor" diye konuştu.

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