Niğde'de esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü

Uğur MART/NİĞDE, () - NİĞDE'nin Bor İlçesi'nde, Akkaya Barajı'ndan geldiği iddia edilen esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü. Akkaya Baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması sonucu köpüklenme meydana geldiği bildirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat'ta sulama kanallarında aşırı köpüklenmenin olduğu, Bor Belediyesi'nce gerekli temizlik işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alınan numunelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı'na analize gönderildiği, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nce de inceleme yapıldığı hatırlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen uzman teknik personelin de araştırma yaptığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Uzman teknik ekip tarafından yapılan arazi çalışmasında, baraj göl yüzeyinin buz tutmuş olduğu ve rezervuardaki suyun hava ile temasının büyük ölçüde kesildiği, oksijen yönünden zayıf, organik kirlilik açısından zengin ve düşük biyolojik aktiviteye sahip suyun bulunduğunu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, hava sıcaklığının artması sonucunda ani kar erimelerinden kaynaklı taşkın riskinin önlenmesi amacıyla DSİ Bölge Müdürlüğü'nce tedbir amaçlı olarak baraj dip savağının açıldığı ve baraj suyunun kontrollü ve hızlı bir şekilde tahliye edildiği görülmüştür. Tahliye işlemi nedeniyle baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması neticesinde köpüklenme meydana geldiği anlaşılmıştır."

'BARAJ DİP SAVAK KAPAKLARI KAPATILDI'

Köpük sorununun çözümü için baraj dip savağının kapatılması konusunun DSİ Bölge Müdürlüğüne bildirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DSİ yetkililerince dip savak kapakları kontrollü olarak kapatılmıştır. Bor ilçemizin kanal ve kanaletlerindeki suda meydana gelen köpüklenme olay ile ilgili konu Valiliğimizce yakından takip edilerek gerekli tüm resmi girişimler yapılmış ve köpüklenme sorununun kaynağı tespit edilmiş olup, bundan sonra bu tür bir sorunun yaşanmaması adına kamu kurumlarına gerekli talimat verilmiştir."

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