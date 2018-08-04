 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Niğde'de 'erkenci elma' hasadı

TÜRKİYe'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de erkenci elma olarak bilinen 'Gala' çeşidi elma hasadı başladı. Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde 55 hektar alanda elma üretim yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Gültekin, henüz...

Niğde'de 'erkenci elma' hasadı
TÜRKİYe'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de erkenci elma olarak bilinen 'Gala' çeşidi elma hasadı başladı.
Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde 55 hektar alanda elma üretim yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Gültekin, henüz daha 2 yaşında olan elma ağaçlarından yıllık 3 bin ton elma rekoltesi elde ettiğini ve Gala çeşidi elmayı dalında boyutuna göre kilosunu 1,8 ile 2 TL arasında satmaya başladığını söyledi. Gültekin, erkenci elmaları Rusya, İngiltere, Irak ve Hindistan'a ihracat ettiklerini de kaydetti.
Sertifikalı ve iyi tarım uygulamasıyla meyve üretimi yaptığını ifade eden Gültekin, "İşletme olarak sertifikalı ve iyi tarım uygulamasıyla meyve üretimi yapıyoruz. 65 hektarlık alanda çeşitli elma ve armut üretimi yapıyoruz. Bunun 10 hektarı armut çeşitlerinden oluştuğu gibi, 55 hektarı da elma çeşitlerinden oluşmaktadır. 55 hektar alanda gala, skarlet ve golden gibi elma üremi yapıyoruz" dedi.
Geçen yıl Niğde'de 9 milyon 854 bin ağaçtan yaklaşık 328 bin tona yakın elma hasadı yapılmıştı

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar