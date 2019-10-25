Niğde'de 'En Güzel Elma' yarışması düzenlendi

NİĞDE'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında 'En Güzel Elma' yarışması düzenlendi.

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın 3'üncü gününde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Niğde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 'En Güzel Elma' yarışması düzenlendi. Fuar alanında gerçekleşen yarışmaya Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu , İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Aş, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bor Ziraat Odası Başkanı Nurettin Eriç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

20 elma üreticisinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, elmaların cinslerinin özelliklerini taşıması, aroma, tat, koku, ağırlık ve dokusu gibi birçok kriter göz önüne alınarak, puan usulüne göre seçim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uzmanlar ile Niğde Ziraat Odası temsilcilerinden oluşan jüri, Ulukışla ilçesinden katılan Kadir Tugar'ı birinci seçti. Çamardı ilçesinden katılan Yahya Özşahin ikinci, Bor ilçesinden katılan Ercan Güler ise üçüncü oldu.

Yarışmada ilk 3'e giren katılımcılara altın hediye edilirken, tüm katılan üreticilere budama makası ve çeşitli hediyeler verildi.



