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Niğde'de, dolunun vurduğu meyve bahçelerinde hasar tespiti

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE'de, dün yağan ceviz büyüklüğündeki dolunun hasara yol açtığı meyve bahçelerinde, inceleme yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "Bölgelere göre değişmekle beraber yüzde 30 ile yüzde...

Niğde'de, dolunun vurduğu meyve bahçelerinde hasar tespiti

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE'de, dün yağan ceviz büyüklüğündeki dolunun hasara yol açtığı meyve bahçelerinde, inceleme yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "Bölgelere göre değişmekle beraber yüzde 30 ile yüzde 90 arasında hasar meydana geldiği görüldü" dedi. 
Kemerhisar, Bahçeli ve Sazlıca bölgelerinde dün etkili olan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım alanlarına zarar verdi. Kısa süre etkili olan dolunun özellikle meyve bahçelerinde hasara yol açtığı belirtildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Gökhan Zor ile beraberindeki ekip, meyve bahçelerinde inceleme yaptı. Hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirten Baş, "İlimizde dolu afeti yaşanan bölgelerde hem İl Müdürlüğümüz hem de Bor İlçe Müdürlüğü personellerince incelemeler ve tespitlerimiz devam etmektedir. Yaptığımız tespit çalışmaları ile Niğde merkeze bağlı Sazlıca kasabasında, Bor ilçemizde de Kemerhisar ve Bahçeli kasabaları ile Seslikaya ve Kaynarca köylerinde bölgelere göre değişmekle beraber yüzde 30 ile yüzde 90 arasında hasar meydana geldiği görülmüştür. Konu ile ilgili çalışmalarımız sürecek ve çalışma bittikten sonra hasar tespit raporlarımızı bakanlığımıza ulaştıracağız" diye konuştu. 

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