Nicole Kidman'a Gelibolu'dan davet

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman'a davet mektubu göndereceklerini söyledi.

Avustralyalı dünyaca ünlü Oscar'lı sinema oyuncusu Nicole Kidman, Türk turizmin tanıtımı için yaptığı açıklamasında "Ortak bir tarihi paylaşıyoruz. O yüzden ben en çok Gelibolu'yu görmek istiyorum" demişti. Kidman'ın açıklamasına Gelibolu'dan yanıt geldi. CHP'li Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, bu açıklamayı gazetelerden öğrendiğini belirterek, "Bu güzel yıldızı Gelibolu'da ağırlamaktan elbette çok büyük mutluluk duyarız" dedi. Başkan Özacar şunları söyledi:

"Acı içinde başlayan ve daha sonra dostluğa dönüşen ortak bir tarihimiz var. Elbet bu açıklama bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Ünlü oyuncunun ortak tarihten söz etmesi önemli. Bu çok güzel gurur verici bir açıklama olmuş. Bizler Gelibolu yarımadasında yaşanan acıları ve sonrasında başlayan ve gelişen dostlukları asla unutmuyoruz. Oscarlı oyuncu Nicole Kidman'ın bu konudaki açıklamaları bizleri memnun etmiştir. Kim bize elini uzatırsa, biz bir adım daha fazla yaklaşırız. En kısa sürede davet edeceğiz."

ÜNLÜ SARDALYE BALIĞI İKRAM EDİLECEK

Gelibolu Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özen'de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, dünya yıldızı Nicole Kidman'ın bu açıklamalarının kendilerini oldukça sevindirdiğini söyledi. Özen, "Bir dünya starının 'Gelibolu'da tatil yapmak istiyorum' demesi, Gelibolu'nun tarihi büyüklüğünü de ortaya koymaktadır. Dünyada ender bulunan ve kendi kendini temizleyen denizlerden biri olan Saroz gibi ünlü bir akvaryum denizimiz var. Bu ünlü yıldızı, bu ünlü koyumuzda ağırlamak isteriz. Belediye Başkanımız davet edeceğini söyledi. Biz de ne gerekiyorsa elbette yaparız. Kendisini Gelibolu'da görmek ve ünlü Sardalye balığını ızgara olarak yedirmek istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI