Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Nicole Kidman'a Gelibolu'dan davet

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman'a davet mektubu göndereceklerini söyledi. Avustralyalı dünyaca ünlü Oscar'lı...

Nicole Kidman'a Gelibolu'dan davet

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman'a davet mektubu göndereceklerini söyledi.
Avustralyalı dünyaca ünlü Oscar'lı sinema oyuncusu Nicole Kidman, Türk turizmin tanıtımı için yaptığı açıklamasında "Ortak bir tarihi paylaşıyoruz. O yüzden ben en çok Gelibolu'yu görmek istiyorum" demişti. Kidman'ın açıklamasına Gelibolu'dan yanıt geldi. CHP'li Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, bu açıklamayı gazetelerden öğrendiğini belirterek, "Bu güzel yıldızı Gelibolu'da ağırlamaktan elbette çok büyük mutluluk duyarız" dedi. Başkan Özacar şunları söyledi:
"Acı içinde başlayan ve daha sonra dostluğa dönüşen ortak bir tarihimiz var. Elbet bu açıklama bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Ünlü oyuncunun ortak tarihten söz etmesi önemli. Bu çok güzel gurur verici bir  açıklama olmuş. Bizler Gelibolu yarımadasında yaşanan acıları ve sonrasında başlayan ve gelişen dostlukları asla unutmuyoruz. Oscarlı oyuncu Nicole Kidman'ın bu konudaki açıklamaları bizleri memnun etmiştir. Kim bize elini uzatırsa, biz bir adım daha fazla yaklaşırız. En kısa sürede davet edeceğiz." 
ÜNLÜ SARDALYE BALIĞI İKRAM EDİLECEK
Gelibolu Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özen'de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, dünya yıldızı Nicole Kidman'ın bu açıklamalarının kendilerini oldukça sevindirdiğini söyledi. Özen, "Bir dünya starının 'Gelibolu'da tatil yapmak istiyorum' demesi, Gelibolu'nun tarihi büyüklüğünü de ortaya koymaktadır. Dünyada ender bulunan ve kendi kendini temizleyen denizlerden biri olan Saroz gibi ünlü bir akvaryum denizimiz var. Bu ünlü yıldızı, bu ünlü koyumuzda ağırlamak isteriz. Belediye Başkanımız davet edeceğini söyledi. Biz de ne gerekiyorsa elbette yaparız. Kendisini Gelibolu'da görmek ve ünlü Sardalye balığını ızgara olarak yedirmek istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.