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New York'ta 'Yeni Türkevi Binası' için sözleşme imzalandı

ANKARA () - TÜRKİYE, New York'ta BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun hizmet ofislerinin yanı sıra, konferans, sergi salonları ve oditoryumun yer alacağı Yeni Türkevi Binası için çalışmalara başlıyor.  Dışişleri Bakanlığı...

New York'ta 'Yeni Türkevi Binası' için sözleşme imzalandı

ANKARA () - TÜRKİYE, New York'ta BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun hizmet ofislerinin yanı sıra, konferans, sergi salonları ve oditoryumun yer alacağı Yeni Türkevi Binası için çalışmalara başlıyor. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Yeni New York Türkevi Binası Projesine" ilişkin şu ifadelere yer verildi:  "Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne evsahipliği yapan ve vatandaşlarımızın ABD'de en yoğun bulundukları yer olan New York şehrinde, ülkemizin artan itibarıyla uyumlu çok amaçlı 'Yeni Türkevi Projesi'nin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Yeni Türkevi Binası yapım sözleşmesi dün New York'ta imzalanmıştır. New York şehrinin en mutena bölgesinde yer alan BM Genel Merkezi'nin hemen karşısındaki mevcut Türkevi binasının yıkılarak yerine 35 katlı bir gökdelen inşa edilmesi projesinin 2021 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Yeni Türkevi Binasında BM Daimi Temsilciliğimiz ve New York Başkonsolosluğumuz hizmet ofislerinin yanısıra, konferans, sergi salonları ve oditoryum  yer alacaktır. Yeni Türkevi, New York'taki temsilciliklerimizin faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olacak, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artıracak, ülkemizin tanıtımına ve itibarına katkıda bulunacaktır." 
 

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