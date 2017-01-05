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Nevvar Salih İşgören Vakfı'ndan şehit ailesine ev

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de Nevvar Salih İşgören Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de girişimleri sonrasında, geçen ağustos ayında İstanbul Sarayburnu açıklarında alabora olan Sahil Güvenlik botunda şehit...

Nevvar Salih İşgören Vakfı'ndan şehit ailesine ev

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de Nevvar Salih İşgören Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de girişimleri sonrasında, geçen ağustos ayında İstanbul Sarayburnu açıklarında alabora olan Sahil Güvenlik botunda şehit olan 21 yaşındaki Er Sinan Göktaş'ın ailesine ev alacak. Bu kapsamda İzmir Valiliği'nde protokol imzalandı.
Geçen ağustos ayında meydana gelen kazada, yük gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olan Sahil Güvenlik botundan yaralı olarak kurtarılan İzmirli Er Sinan Göktaş, kaldırıldığı hastanade şehit oldu. Şehit Er Göktaş, geçen 19 Ağustos'ta düzenlenen askeri törenle, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi. Babası Ali Göktaş'ı 2015 yılı Aralık ayında kalp krizi sonucu kaybeden şehit Göktaş'ın annesi Necla Göktaş ve 9 kardeşi büyük üzüntü yaşadı.
Şehit askerin yakınlarıyla bağlantıya geçen Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, aileye ev alınabilmesi için çalışma yaptı. İl Müdürlüğü yetkililerinin görüştüğü Nevvar Salih İşgören Vakfı'nın bu talebe olumlu cevap verdi, ev alınmasına karar verildi.
VALİLİKTE PROTOKOL TÖRENİ YAPILDI
Bu gelişme üzerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın makamında, protokol imza töreni düzenlendi. Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun, vakıf yönetim kurulu üyeleri Mülayim Altınkalp de birlikte protokolü imzalayan Vali Erol Ayyıldız, şehidin geride bıraktıklarının unutulmamasının çok önemli olduğunu belirterek, bu girişimden dolayı Vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

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