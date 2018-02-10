Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit
aydınSes 'HER YER ENGEL' sayfasında gündeme getirmişti
aydınses uyarmıştı dinlemediler ÖLDÜ
Flash....!!!!! ABD'nin Katar Hava Üssü'de yüksek dereceli alarm...
ABD Hava Üssü'de yüksek dereceli...
Evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Nevşehirspor maç hasılatını şehit ailesine bağışlayacak

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()-BÖLGESEL Amatör Ligi, 5. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehirspor , 11 Şubat 2018 Pazar günü seyircisi önünde oynayacağı 7  Mart Kadirli Demirspor maçından elde edilecek gelir şehit Uzman Çavuş Şahin...

Nevşehirspor maç hasılatını şehit ailesine bağışlayacak

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()-BÖLGESEL Amatör Ligi, 5. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehirspor , 11 Şubat 2018 Pazar günü seyircisi önünde oynayacağı 7  Mart Kadirli Demirspor maçından elde edilecek gelir şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesine bağışlanacak.
Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç yaptığı açıklamada, Nevşehirspor Kulüp yönetimi olarak bu hafta sonunda kendi saha ve seyircileri önünde oynanacak karşılaşmanın maç hasılatını geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Gülşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesine verilmesi kararı aldıklarını belirtti.
Dirikoç “Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla aldığımız bu kararın bir vefa borcu olduğunu öncelikle ifade etmek isterim. Zaten taraftarlarımızda bizden böyle bir istekleri vardı. Bizlere böyle bir çalışmada öncülük ettikleri için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Nevşehirspor’a gönül veren tüm hemşehrilerimizi bu hafta sonu Gazi Stadında oynanacak Nevşehirspor-Kadirli Demirspor karşılaşmasına bekliyoruz” dedi.
Dirikoç, Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesini 13 Şubat 2018 Salı günü ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

FOTOLU

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314