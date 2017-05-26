Nevşehir’de FETÖ’den 1 Kişi tutuklandı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüte üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan U.K. savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çakarıldı. Tutuklanan U.K. cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.