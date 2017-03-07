Nevşehir’de FETÖ’den 6 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 polis 4 öğretmen tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye üye olma, ve örgüte ait bylock sistemiyle telefon görüşmesi yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan polis memurları H.A., E.Y. öğretmenler Y.K, M.T, A.A, N.E. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

