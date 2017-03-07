Nevşehir’de FETÖ’den 6 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY'ye üye olma, ve örgüte ait bylock sistemiyle telefon görüşmesi yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan polis memurları H.A., E.Y. öğretmenler Y.K, M.T, A.A, N.E. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye üye olma, ve örgüte ait bylock sistemiyle telefon görüşmesi yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan polis memurları H.A., E.Y. öğretmenler Y.K, M.T, A.A, N.E. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.