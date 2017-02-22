Nevşehir’de FETÖ’den 2 tutuklama

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()-NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan işsiz A.L.N. ile öğrenci M.A.B. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()-NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.