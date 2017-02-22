Nevşehir’de FETÖ’den 2 tutuklama

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()-NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan işsiz A.L.N. ile öğrenci M.A.B. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

