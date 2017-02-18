Nevşehir’de FETÖ'den 3 kadın tutuklandı

Sinan KORKMAZER/ NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de FETÖ /PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kadından 3'ü tutuklanırken, bir kadına ise ev hapsi verildi.

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Milli Eğitim Bakanlığı personeli H.K. ile ev hanımları F.A. T.B. ve L.R. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler, HK., F.A. ve L.R çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, evhanımı T.B'ye ise, ev hapsi verildi.



