Nevşehir’de FETÖ'den 20 polis adliyeye gönderildi

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 polis daha adliyeye gönderildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa'da 12 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 polis, daha önce adliyeye gönderildi ve 4 polis mahkemece tutuklandı.

Bugün de 20 polis daha mahkemeye çıkarıldı.