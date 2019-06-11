Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evlerde su baskınına neden oldu. Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini artırması...

Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evlerde su baskınına neden oldu.
Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini artırması üzerine il merkezindeki zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Meydana gelen baskınların ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. Başta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerine müdahale etti. Selin sürüklediği toprak yığınları nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, ekipler yağış nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü.
Öte yandan, akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi’nde bulunan eski SK Hastanesi binasının çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti yangın kısa sürede söndürüldü. Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri akşam saat 20.00 itibariyle son 3 saatte metre kareye düşen yağış miktarının 35,6 kilogram olduğunu açıkladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328