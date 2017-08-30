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Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer bayramı kutlandı

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı.  Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver Garnizon Komutanı Kurmay kıdemli Albay...

Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer bayramı kutlandı

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. 
Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver Garnizon Komutanı Kurmay kıdemli Albay Yüksel Yiğit , Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve daire müdürleri katıldı. Daha sonra Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver Valilik makamında kutlamaları kabul etti.
Gençlik merkezi yanında bulunan 2 nolu futbol sahasında devam edilen kutlamada Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver halkın bayramını kutladı. Halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra bayrak, flamaların ve askeri birliklerin tören geçidiyle sona erdi .

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