Nevşehir’de 2 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan öğretmenler Y.Z.Ö. ve B.Ş. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan 2 ögretmen, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öğretmenler tutuklanarak, cezaevine konuldu.