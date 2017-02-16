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Nevşehir’de 2 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı. FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca...

Nevşehir’de 2 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan öğretmenler Y.Z.Ö. ve B.Ş. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan 2 ögretmen, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öğretmenler tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

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