 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Nevşehir Kalesi'ni kurtarma kazısı başladı

NEVŞEHİR'in en önemli kültür varlıklarından biri olan Nevşehir Kalesi'ni kurtarma kazısı başladı. Müze Müdürü Ertuğrul Murat Gülyaz’ın kazı başkanlığında, Nevşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde ve Hacı Bektaş...

Nevşehir Kalesi'ni kurtarma kazısı başladı
NEVŞEHİR'in en önemli kültür varlıklarından biri olan Nevşehir Kalesi'ni kurtarma kazısı başladı.
Müze Müdürü Ertuğrul Murat Gülyaz’ın kazı başkanlığında, Nevşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nün bilimsel danışmanlığında başlatılan kurtarma kazısının, Eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Tolga Uyar’ın bilimsel danışmanlığında Araştırma Görevlisi Can Erpek ve Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Yasin Yıldız’ın da katıldığı kazıda, bugüne kadar son Osmanlı dönemine ait pişmiş topraktan tandır ve çeşitli çanak ve çömlek parçaları bulundu.
Kazı ile dünyanın en büyük yeraltı yerleşiminin bulunduğu Nevşehir Kalesi ve civarının köklü bir kültür varlığı projesi olarak kente kazandırılması hedefleniyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar