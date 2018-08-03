NEVŞEHİR'in en önemli kültür varlıklarından biri olan Nevşehir Kalesi'ni kurtarma kazısı başladı.Müze Müdürü Ertuğrul Murat Gülyaz’ın kazı başkanlığında, Nevşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nün bilimsel danışmanlığında başlatılan kurtarma kazısının, Eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Tolga Uyar’ın bilimsel danışmanlığında Araştırma Görevlisi Can Erpek ve Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Yasin Yıldız’ın da katıldığı kazıda, bugüne kadar son Osmanlı dönemine ait pişmiş topraktan tandır ve çeşitli çanak ve çömlek parçaları bulundu.Kazı ile dünyanın en büyük yeraltı yerleşiminin bulunduğu Nevşehir Kalesi ve civarının köklü bir kültür varlığı projesi olarak kente kazandırılması hedefleniyor.

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