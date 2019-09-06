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Nevşehir'e Makedonyalı damat
NEVŞEHİRLİ Ayşegül Er (32), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da okurken tanıştığı Makedonyalı Mustafa Saliov (33) Kapadokya'da evlendi. Çift düğün öncesi peribacaları ve sıcak hava balonları önünde fotoğraf çektirdi. İngilizce...
GENEL 06.09.2019, 10:55
NEVŞEHİRLİ Ayşegül Er (32), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da okurken tanıştığı Makedonyalı Mustafa Saliov (33) Kapadokya'da evlendi. Çift düğün öncesi peribacaları ve sıcak hava balonları önünde fotoğraf çektirdi.
İngilizce öğretmeni Ayşegül Er ile Dış Ticaret Uzmanı Makedonyalı Mustafa Saliov, 3 yıl önce Saraybosna'da üniversite eğitimi aldıkları sırada tanıştı. Sevgili olan çift, evlenmeye karar verdi. Çiftin düğünleri Ayşegül Er'in memleketi olan Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapıldı. Çift düğün öncesi ilk olarak peribacaları ve sıcak hava balonları ile fotoğraf çektirdi. Ardından düğünün yapılacağı salona geçen çiftin nikahları kıyıldı.
Ayşegül Er Saliov, mutlu olduğunu belirterek, "Mustafa ile Saraybosna'da üniversite okurken tanıştık ve birbirimizi sevdik. Kendisiyle evlenmeye karar verdik. Kapadokya'da da güzel bir düğünümüz oldu" dedi. Çift, evlilik sonrası yaşamlarını Kayseri'de sürdüreceklerini söyledi.
İngilizce öğretmeni Ayşegül Er ile Dış Ticaret Uzmanı Makedonyalı Mustafa Saliov, 3 yıl önce Saraybosna'da üniversite eğitimi aldıkları sırada tanıştı. Sevgili olan çift, evlenmeye karar verdi. Çiftin düğünleri Ayşegül Er'in memleketi olan Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapıldı. Çift düğün öncesi ilk olarak peribacaları ve sıcak hava balonları ile fotoğraf çektirdi. Ardından düğünün yapılacağı salona geçen çiftin nikahları kıyıldı.
Ayşegül Er Saliov, mutlu olduğunu belirterek, "Mustafa ile Saraybosna'da üniversite okurken tanıştık ve birbirimizi sevdik. Kendisiyle evlenmeye karar verdik. Kapadokya'da da güzel bir düğünümüz oldu" dedi. Çift, evlilik sonrası yaşamlarını Kayseri'de sürdüreceklerini söyledi.
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