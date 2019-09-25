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Nevşehir'den Diyarbakır annelerine kadın desteği
NEVŞEHİR'de kadın sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin kadın temsilcileri, Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler için bir araya geldi. Kent merkezinde buluşan grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları...
GENEL 25.09.2019, 15:36
NEVŞEHİR'de kadın sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin kadın temsilcileri, Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler için bir araya geldi.
Kent merkezinde buluşan grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mine Sayın, Diyarbakır annelerine destek amacıyla bir araya geldiklerini bildirdi. Sayın, ortaya konulan direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğunu söyleyerek, "Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.
Kent merkezinde buluşan grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mine Sayın, Diyarbakır annelerine destek amacıyla bir araya geldiklerini bildirdi. Sayın, ortaya konulan direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğunu söyleyerek, "Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.
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