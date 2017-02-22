Nevşehir'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’in Derinkuyu ilçesinde, metamfetamin ile yakalandığı belirtilen M.Ö., uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, yaptığı çalışma sonucu durumundan şüphelendikleri M.Ö'yü durdurdu. Üst araması yapılan M.Ö.'nün cebinde kağıda sarılı bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutulanarak cezaevine gönderildi.