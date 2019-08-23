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Nevşehir'de tarım işçilerinin zorlu yaşamı
NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde patates, pancar ve fasulye tarlalarında çalışan tarım işçileri, çadırlarda zor koşullarda yaşıyor. Şanlıurfa'dan çalışmak için Derinkuyu'ya gelen yaklaşık 3 bin tarım işçisi, bölgedeki fasulye,...
GENEL 22.08.2019, 11:23
NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde patates, pancar ve fasulye tarlalarında çalışan tarım işçileri, çadırlarda zor koşullarda yaşıyor. Şanlıurfa'dan çalışmak için Derinkuyu'ya gelen yaklaşık 3 bin tarım işçisi, bölgedeki fasulye, patates ve pancar tarlalarında çalışıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu işçiler, gün boyu tarlalarda sıcak altında patates, pancar ve fasulye sökümü yapıp, topluyor. Günlük 70 lira yevmiye karşılığında çalışan işçiler, ilçede boş araziye kurdukları çadırlarda zor koşullarda yaşıyor. Çadırlarda elektrik ve su bulunmuyor. İşçiler, su ihtiyaçlarını ilçeden bidonlarla taşıyarak sağlıyor. Çamaşırlarını leğende taşıma su ile yıkayan işçiler, ekmek parası için kilometrelerce yol kat ederek geldikleri Nevşehir'de tarlalarda çalıştıklarını söyledi. 'ZOR KOŞULLARDA YAŞIYORUZ' Tarım işçisi Fevziye Çakır, mayıs ayında geldikleri bölgede ekim ayı sonuna kadar çalışacaklarını söyleyerek, "Burada zor koşullarda çalışıyoruz. Çadırlarımızda elektrik yok, dün buraya yağmur yağdı. 10 aile perişan olduk, dışarıda kaldık. Bizim sigortamız, geleceğimiz yok. Bu konuda yardım istiyoruz" diye konuştu. Tarım işçisi Ahmet Dal ise, "Kendi imkanlarımızla çadırlarımızı kuruyoruz. Burada tuvaletimiz, suyumuz, elektriğimiz yok. İlgili mercilerin bu sıkıntımızı gidermesini istiyoruz. İşte sıkıntılarımızı sizlerde gördünüz. Çocuklarımız şu anda okullarda, oyun parklarında olması gerekirken maalesef tarlada çalışıyor" dedi. İsmail Durmaz da, "İlkbaharın başlangıcından buyana buradayız. Zor koşullarda yaşıyoruz. İşsiz olduğum için mecbur günde 12 saat tarlada çalışıyorum, tarlada çalışmak ve bu çadırlarda yaşamak çok zor. Mağdur bir durumdayız. Elektrik ve su yok. Kendi imkanlarımızla su getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
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