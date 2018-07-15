Nevşehir'de şehit mezarları ziyaret edildi

NEVŞEHİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Nevşehir Şehitler Parkı'ndaki 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua etti. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri, belediye başkanları, şehit aileleri ve gazilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı etkinliğin ardından Kaldırım ve Taşlıbel mezarlıklarında bulunan 8 şehit mezarı ziyaret edildi. Şehitler için dualar edildi.Şehitler için öğle namazı öncesinde Kurşunlu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 20.30’da Borsa Kavşağı’ndan Diriliş Meydanı’na kadar Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından da bir dizi etkinlik yapılacak.

FOTOĞRAFLI