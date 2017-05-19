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Nevşehir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR’deki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına,Gençlik Hizmetleri ve Spor...

Nevşehir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR’deki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in gençlerle birlikte çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Nevşehir Belediyesi Mehter ekibinin söylediği marşlar eşliğinde törene katılan gençler, Milli İrade Caddesi’nden kutlamaların gerçekleştirileceği 2 Nolu Çim sahaya kadar kortej eşliğinde yürüdü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan 150 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı da törenin yapılacağı alana kadar gençler tarafından  eller üzerinde taşındı.
Kapadokya Atlı Okçuluk Kulübü üyelerinin Dombra şarkısı eşliğindeki atlı gösterisi alkışlandı. At üzerinde belirlenen bir hedefe  ok atışı yapan  kulüp üyeleri, yine at üzerinde mızrak ve kılıç gösterisi yaptı.

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