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Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın (15) polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu. Gölcük'ün Şirinköy Mahallesi'nde oturan down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın...
GENEL 12.10.2019, 23:03
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın (15) polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu.
Gölcük'ün Şirinköy Mahallesi'nde oturan down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın polis olma hayali İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu. Evinde, televizyonda sürekli polisiye diziler izlediği öğrenilen ve mesleği çok seven Neslinur Büyükacar, bir günlüğüne üniformayı giydi. Gölcük Polis Merkezi'ne ailesi ile birlikte gelen Neslinur, üniformasıyla, polis telsizi ile anons yaparak olaylar hakkında bilgi aldı. MOBESE sisteminden Gölcük'ü izleyen ve polislerden bilgi alan Neslinur, gün sonunda polislere teşekkür ederek karakoldan ayrıldı.
Neslinur’un büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen teyzesi Vildan Aygün, "Neslinur polisleri çok seviyor. Evdeyken televizyonda polisiye dizilerini hiç kaçırmaz. Bizler de bu hayalini gerçekleştirmesini polis amcalarından rica ettik. Neslinur'un bu hayalini gerçekleştirmemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Gölcük'ün Şirinköy Mahallesi'nde oturan down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın polis olma hayali İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu. Evinde, televizyonda sürekli polisiye diziler izlediği öğrenilen ve mesleği çok seven Neslinur Büyükacar, bir günlüğüne üniformayı giydi. Gölcük Polis Merkezi'ne ailesi ile birlikte gelen Neslinur, üniformasıyla, polis telsizi ile anons yaparak olaylar hakkında bilgi aldı. MOBESE sisteminden Gölcük'ü izleyen ve polislerden bilgi alan Neslinur, gün sonunda polislere teşekkür ederek karakoldan ayrıldı.
Neslinur’un büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen teyzesi Vildan Aygün, "Neslinur polisleri çok seviyor. Evdeyken televizyonda polisiye dizilerini hiç kaçırmaz. Bizler de bu hayalini gerçekleştirmesini polis amcalarından rica ettik. Neslinur'un bu hayalini gerçekleştirmemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
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