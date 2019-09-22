Son Dakika
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı-3
GENEL 22.09.2019, 13:10 22.09.2019, 14:21
RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan, sosyal medya fenomeni haline gelip, milyonların sevgisini kazanan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Neslican, 2 yıl önce kesilen sol bacağının konulduğu mezarda toprağa verildi.
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|-5
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|P
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|6
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|8
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|5
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|4
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|7
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|5
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|5
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|5
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|4
|4
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
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|4
|0