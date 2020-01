Neslican'ın babasından, beyincik erimesi olan Meryem için çağrı

TÜRKİYE'de kansere karşı verdiği mücadeleyle yakından tanınan Neslican Tay'ın babası Fahri Tay (43), 'beyincik erimesi' olarak bilinen NCL Tip 2 hastası, Manisalı Meryem Karaman'ın (3,5) sağlığına kavuşması için gereken, sadece yurt dışından temin edilebilen ve her dozu 56 bin euro (yaklaşık 370 bin lira) olan ilaca kavuşabilmesi için internette imza kampanyası başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızı Meryem'e, 2 yıl önce epilepsi nöbeti şikayetiyle gittikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, NCL Tip 2 (beyincik erimesi) hastalığı tanısı koyuldu. Metal işlemesi yapılan fabrikada işçi olarak çalışan İbrahim Karaman (41), kızının tedavisinin maliyetli olduğunu, ilaçların sadece yurt dışından getirildiğini söyledi. Kızına verilen her doz ilacın 56 bin euro olduğunu anlatan Karaman, bu parayı ödemeye ekonomik gücünün yeterli olmadığını kaydetti.

'İLACI KULLANAMAZSA YAŞAMINI KAYBEDEBİLİR'

Maliyetini karşılayamadıkları için kızının tedavisini yaptıramadıklarını belirten İbrahim Karaman, "Kızım için gerekli olan ilaçlar sadece yurt dışında var. Meryem'i yaşatacak ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme listesine alınmasını istiyoruz. Eğer kızım ilacı kullanamazsa 6-7 yıl içinde yaşamını kaybetme ya da ağır engelli olarak makinelere bağlı olarak yaşama riski söz konusu. İlacını mutlaka kullanması gerekiyor. Bu ilacı da ayda 2 defa almamız gerekiyor. Çaresiziz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Ev kadını Sevnaz Karaman (39) de kızı Meryem'in sağlığına kavuşması için ellerinden hiçbir şey gelmediğini dile getirerek, "Çocuğum için hiçbir şey yapamamak çok kötü bir şey. Çocuğumuzun gözümüzün önünde göz göre göre ölüyor. Yetkililerden, bizim yerimize kendilerini koymalarını istiyoruz" dedi.

NESLİCAN'IN BABASINDAN MERYEM İÇİN İMZA KAMPANYASI

Sevnaz- İbrahim Karaman çiftine en büyük destek ise kızını kanserden kaybeden Fahri Tay'dan geldi. Tay, küçük Meryem için 'www.change.org' internet sitesinde 'Meryem'in ilacı SGK tarafından karşılansın' sloganı ile imza kampanyası başlattı. Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan kızı Neslican Tay'ı kaybettikten sonra kendisini hasta çocuklara adadığını belirten Fahri Tay, "Meryem'in hastalığının çok nadir görülen ölümcül bir rahatsızlık. Bu hastalığa sahip olan çocuklar, ailelerinin gözleri önünde her geçen gün eriyip, yaşamlarını yitiriyor. Bu hastalığın ilerlemesini durdurmak için bir ilaç geliştirildi. Ancak bu ilaç Türkiye'de yok ve çok pahalı. Ayrıca hastalık belli bir ilerleme kaydettikten sonra ilacı alabilmek için artık çok geç oluyor. Bu nedenle Meryem'in kaybedecek zamanı yok. Kendim gerekirse evimi, arabamı satıp, Meryem'in tedavisi için kullanacağım. Yeter ki Meryemler yaşasın" diye konuştu.