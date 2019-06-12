Nesli tükenmekte olan Türk semenderi Kadirli'de görüntülendi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi.

Merkeze bağlı Koçlu Köyü'nde yaşayan Mehmet Tokgöz, bahçesinde fark ettiği sarı-siyah renkli kertenkele benzeri canlının fotoğrafını çekti. Yaptığı araştırmayla hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi olduğunu öğrendi.

Büyük heyecan duyduğunu söyleyen Tokgöz, "Bu özel bir durum. Bu hayvanın benim bahçemde olması beni mutlu etti. Ancak bu hayvanın burada olması bana bir sorumluluk yükledi. Ona zarar gelmemesi için ne yapmam gerekir onu araştırıyorum" dedi.



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