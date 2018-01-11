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Nesli tükenme tehlikesindeki yaralı ak pelikan tedaviye alındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kırsal alanda halsiz ve gagası kırık halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Nesli tükenme...

Nesli tükenme tehlikesindeki yaralı ak pelikan tedaviye alındı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kırsal alanda halsiz ve gagası kırık halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir ak pelikan, dün Turgutlu ilçesinde yaralı halde bulundu. Uçamayan ve gagası kırık olan ak pelikanı bulanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Şube Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri tarafından alınıp Manisa'ya getirilen pelikan, Manisa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterinerleri tarafından tedaviye alındı. Ak pelikanın, tedavi ve rehabilitasyonun tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, ak pelikanların tepeli pelikanlardan farklı olduğunu belirterek, neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Bayil, şöyle dedi:
"Ak pelikanlar Bern Sözleşmesi'ne göre kesin koruma altında olan bir türdür ve avlanılması yıl boyunca yasaktır. Vatandaşlarımızca yaralı ya da bakıma muhtaç olarak bulunan yaban hayvanları hakkında, ivedilikle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şube Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu konuda alınan her ihbar değerlendirilmekte olup, yaban hayvanlarının uygun ortamlarda tedavi edilmesi ve doğaya kazandırılması sağlanmaktadır."
Bayil, geçen yıl Manisa Şube Müdürlüğü tarafından 50 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığını söyledi.

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