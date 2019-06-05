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Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, Erzincan'da görüntülendi

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, fotoğrafçı, doğasever Şevket Gültekin tarafından yakından görüntülendi.  ​Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında...

Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, Erzincan'da görüntülendi
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, fotoğrafçı, doğasever Şevket Gültekin tarafından yakından görüntülendi. 
​Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülendi. Bölgede uzun yıllar doğa turları yapan Şevket Gültekin, porsuğa bir süre şefkat gösterdi. Gültekin, 'yavrum' 'oğlum' diye hitap ettiği porsuğu daha sonra serbest bıraktı. 
Hayvanların korunması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Şevket Gültekin, "Toybelen köyü çevresinde varlığını biliyorduk ve nadiren uzaktan görüyorduk. Gece araçla ilerlerken bir anda karşımıza çıkınca durup sevmek istedik, kaçmayınca görüntüledik ve daha sonra serbest bıraktık. Bölgemizde bu tür canlıların yaşadığını bilmek, yakından görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bu hayvanların korunması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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