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Nenni Bebek türküsünün tüm gelirleri Mehmetçik Vakfı'na

İSTANBUL, () - MÜZİSYEN Ali Ata, radyolarda çalınan ve “Savaşçı” dizisinde de kullanılan "Nenni Bebek" türküsünden elde edeceği tüm geliri askerler için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.  Anadolu ve Özgün Rock'ın iddialı...

Nenni Bebek türküsünün tüm gelirleri Mehmetçik Vakfı'na

İSTANBUL, () - MÜZİSYEN Ali Ata, radyolarda çalınan ve “Savaşçı” dizisinde de kullanılan "Nenni Bebek" türküsünden elde edeceği tüm geliri askerler için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak. 

Anadolu ve Özgün Rock'ın iddialı temsilcisi Ali Ata, "Aşk" adlı 12 şarkılık albümündeki tüm parçaları kliplendirerek dikkatleri üzerine çekti. Müzisyenin “Nenni Bebek” türküsü Savaşçı dizisinde kullanıldı ve duygu yüklü ezgisiyle büyük beğeni toplarken, Ali Ata mütevazı tavırları ve sahne performansıyla da büyük alkış alıyor.

GELİRLER MEHMETÇİK VAKFI’NA

Ali Ata, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, albümde yer alan "Nenni Bebek" türküsünden elde edeceği tüm geliri askerler için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi. Ata, 'ya verdiği kısa demeçte, "Allah'ım tüm askerlerimizi korusun, onların yardımcısı olsun. Evlatlarından hayırlı haber bekleyen tüm anaların-babaların da dualarını kabul etsin" dedi.

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