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Nefes borusuna kaçan sakız, Derin'i yatağa mahkum etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 6 yaşındaki Derin Akıcı'nın 1,5 yıl önce çiğnediği sakız nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalıp, beyin fonksiyonları duran küçük kız yatağa bağlı yaşarken, fizik tedavisi...

Nefes borusuna kaçan sakız, Derin'i yatağa mahkum etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 6 yaşındaki Derin Akıcı'nın 1,5 yıl önce çiğnediği sakız nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalıp, beyin fonksiyonları duran küçük kız yatağa bağlı yaşarken, fizik tedavisi için ailesi yardım bekliyor.
Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Akıcı çiftinin çocukları Derin Akıcı'nın 1,5 yıl önce çiğnediği sakız nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızın beyin fonksiyonları durdu. Derin tedavisinin ardından evinde yatağına bağlı yaşıyor. Küçük kızının başından bir an olsun ayrılamayan Ebru Akıcı, kızının bakımı ile ilgileniyor. Ebru Akıcı kızının fizik tedavi görmesi gerektiğini belirterek, "Kızımın tedavi görmesi gerekiyor. Hastanede tedavi yaptıramıyoruz, çünkü enfeksiyon riski var. Bu yüzden evde özel tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu da çok yüksek bir meblağ tutuyor. Bizim karşılamamız imkansız." dedi.
Yoğun bir fizik tedavi ile sinirlerin uyarılabileceğinin kendilerine belirtildiğini söyleyen Ebru Akıcı, "İş adamlarından, hayırsever insanlardan destek bekliyoruz. Kızımın iyileşmesi, kızıma uzatılacak bir el ile mümkün olabilir. İmkanı olan herkesin çocuğumuzun iyileşmesi adına destek olmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

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