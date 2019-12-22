Flaş Haberİstanbul'da lodos etkili oluyor
Son Dakika
Nefes borusuna çay kaçan Yardımcı: Hayatımı muhasebecim kurtardı
ANTALYA'da, içtiği çayın nefes borusuna kaçması sonucu ölümden dönen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hayatını, muhasebecisi Adem Uysal'ın kurtardığını söyledi. Yardımcı, "İlk müdahalede bulundu. Onun...
GENEL 22.12.2019, 13:12
ANTALYA'da, içtiği çayın nefes borusuna kaçması sonucu ölümden dönen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hayatını, muhasebecisi Adem Uysal'ın kurtardığını söyledi. Yardımcı, "İlk müdahalede bulundu. Onun sayesinde hayattayım" dedi.
Başkanı olduğu Antalya Kasaplar Odası'nca işletilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et firmasında işçilerin maaş ödemelerini yapan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, muhasebecisiyle birlikte çay içti. Bir süre sonra muhasebecinin işi bitti. Yardımcı'nın 'Sen git, benim de işim bittiğinde buradan ayrılacağım' dediği Uysal, bir süre daha kalmak istediğini söyledi. Bu sırada gülerken, yudumladığı çay, Osman Yardımcı'nın nefes borusuna kaçtı. Yardımcı'ya müdahale eden Adem Uysal, bir yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. Bilinci kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Konyaaltı ilçesindeki özel hastaneye götürüldü. Yardımcı'ya, burada oksijen desteğinde bulunuldu. Müdahaleyle bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık 5-6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
İLK İŞİ YİNE ÇAY İÇMEK OLDU
Osman Yardımcı, "Gitmesini istediğim muhasebecim gitmemekte ısrar edince hayatım kurtuldu. Yaklaşık 6 saat hastanede kaldım. Hala çay içmeye devam ediyorum" diyerek, elindeki çayı yudumladı.
Başkanı olduğu Antalya Kasaplar Odası'nca işletilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et firmasında işçilerin maaş ödemelerini yapan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, muhasebecisiyle birlikte çay içti. Bir süre sonra muhasebecinin işi bitti. Yardımcı'nın 'Sen git, benim de işim bittiğinde buradan ayrılacağım' dediği Uysal, bir süre daha kalmak istediğini söyledi. Bu sırada gülerken, yudumladığı çay, Osman Yardımcı'nın nefes borusuna kaçtı. Yardımcı'ya müdahale eden Adem Uysal, bir yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. Bilinci kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Konyaaltı ilçesindeki özel hastaneye götürüldü. Yardımcı'ya, burada oksijen desteğinde bulunuldu. Müdahaleyle bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık 5-6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
İLK İŞİ YİNE ÇAY İÇMEK OLDU
Osman Yardımcı, "Gitmesini istediğim muhasebecim gitmemekte ısrar edince hayatım kurtuldu. Yaklaşık 6 saat hastanede kaldım. Hala çay içmeye devam ediyorum" diyerek, elindeki çayı yudumladı.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Balıkesirspor
|16
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|22
|10. Adana Demirspor
|16
|21
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Boluspor
|16
|12
|16. Osmanlıspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|17
|26
|8. M. United
|17
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Getafe
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Valencia
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|27
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Granada
|18
|24
|11. Osasuna
|17
|23
|12. Levante
|17
|23
|13. Real Betis
|17
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10