Necmiye Alpay'ın "Özgür Gündem" davalarında birleştirme talebi

Hayati KILIÇ /İSTANBUL,() Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan dilbilimci Ayşe Necmiye Alpay "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veye yayınlamak, terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ayşe Necmiye Alpay ve avukatları katıldı. Necmiye Alpay'in avukatları Adil Demirci ve Cemal Polat, dosyanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgür Gündem ana davasıyla birleştirilmesini talep etti. Necmiye Alpay'a avukatlarının talebi konusunda diyeceği soruldu. Alpay ise "beraatimi talep ediyorum. Avukatlarımın talebine ben de katılıyorum " dedi.

Duruşma sonunda, mahkeme heyeti de iki dosya arasında "şahsi, fiili ve hukuki bağlantı olduğunu" belirterek talebi kabul etti. Dosyanın birleştirilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza mahkemesinin muvafakatı olup olmadığının sorulmasına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Necmiye Alpay , İstanbul 23. Aığır Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgür Gündem ana davasında 85 gün cezaevinde yattıktan sonra 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye olmuştu.

