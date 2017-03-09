Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Necmiye Alpay'ın "Özgür Gündem" davalarında birleştirme talebi

Hayati KILIÇ /İSTANBUL,() Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan dilbilimci Ayşe Necmiye Alpay "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veye yayınlamak, terör örgütü propagandası yapmak"...

Necmiye Alpay'ın "Özgür Gündem" davalarında birleştirme talebi

Hayati KILIÇ /İSTANBUL,() Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan dilbilimci Ayşe Necmiye Alpay "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veye yayınlamak, terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ayşe Necmiye Alpay ve avukatları katıldı. Necmiye Alpay'in avukatları Adil Demirci ve Cemal Polat, dosyanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgür Gündem ana davasıyla birleştirilmesini talep etti. Necmiye Alpay'a avukatlarının talebi konusunda diyeceği soruldu. Alpay ise "beraatimi talep ediyorum. Avukatlarımın talebine ben de katılıyorum " dedi.

Duruşma sonunda, mahkeme heyeti de iki dosya arasında "şahsi, fiili ve hukuki bağlantı olduğunu" belirterek talebi kabul etti. Dosyanın birleştirilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza mahkemesinin muvafakatı olup olmadığının sorulmasına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Necmiye Alpay , İstanbul 23. Aığır Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgür Gündem ana davasında 85 gün cezaevinde yattıktan sonra 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye olmuştu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.