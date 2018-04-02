Neçirvan Barzani'nin ikiz kardeşi hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinden yayın yapan Rudaw televizyonunun haberine göre; Başbakan Neçirvan Barzani’nin kardeşi Dlovan İdris Barzani bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başbakan Barzani'nin sosyal işlerden sorumlu yardımcısı olarak görev yapan Dlovan İdris Barzani'nin, bugün sabah saatlerinde Erbil'de kalp krizi geçirdiği belirtildi. 1966 yılında Barzan bölgesinde dünyaya gelen Dlovan İdris Barzani, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ikiz kardeşiydi.
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