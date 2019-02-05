Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Nazire Dedeman hayatını kaybetti (2)

  Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay yaşamını yitirdi. İş kadını Nazire Dedeman Çağatay 70 yaşındaydı. Nazire Dedeman Çağatay, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla...

Nazire Dedeman hayatını kaybetti (2)

 

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay yaşamını yitirdi.
İş kadını Nazire Dedeman Çağatay 70 yaşındaydı. Nazire Dedeman Çağatay, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu. Umut Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Nazire Dedeman Çağatay'ın dün geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyon sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesinin yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Perşembe günü  ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında toprağa verileceği kaydedildi.

NAZİRE DEDEMAN ÇAĞATAY KİMDİR?
Kayserili bir ailenin ortanca ve tek kız çocuğu olarak 1949 yılında Ankara'da doğan Nazire Dedeman Çağatay, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Babası Mehmet Kemal Dedeman'ın kurduğu Dedeman Holding topluluğunun yönetiminde çeşitli görevler üstlendi. 2014 yılına kadar Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüttü. 2014 yılında bu görevinden ayrılarak 3DE3 Gayrimenkul Turizm ve Yönetim A.Ş.'yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.
28 Eylül 1993 yılında elim bir olay sonrası oğlu Umut'u kaybetmesinden sonra büyük bir acı yaşayan Nazire Dedeman Çağatay, oğlunun anısını yaşatmak ve başkalarının da "bireysel silahlarla işlenen" acıları yaşamamasıl için Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı'nı (UMUT) kurdu.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328