Nazillili astsubay son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, tabancasıyla yaşamına son veren Jandarma Astsubay Çavuş Berkan E., memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dikili'de görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Berkan E., 20 Eylül'de tabancasıyla yaşamına son verdi. 1 yıllık evli olan ve ailevi sorunları nedeniyle intihar ettiği ileri sürülen Astsubay Berkan E. için bugün memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Astsubay Berkan E.'nin cenazesi Nazilli Koca Cami'ye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, askeri yetkililer; Berkan E.'nin ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede, Berkan E.'nin babası İsmet E., eşi Hülya E. ve kardeşi Berkay E. güçlükle ayakta durabildi.

Öğle namazının ardından kılınan namazından sonra İl Jandarma Komutanlığı Tören Mangası tarafından tabutu bir süre omuzlarda taşınan Astsubay Berkan E., daha sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü Eğriboyun Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

