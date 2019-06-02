Nazilli'nin 2 mahallesinde yenilenen muhtarlık seçimi için oy kullanıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri için vatandaşlar bu sabahtan itibaren sandığa gitti.

Kırsal Bozyurt Mahallesi'nde muhtarlık seçiminde mevcut muhtar Ali Eşsiz ile rakibi Mehmet Güler, 505'er oy aldı. İlçe Seçim Kurulu, eşitlik olması nedeniyle kura çekimi yaptı. Kura sonucu adaylardan Mehmet Güler, Bozyurt Mahallesi Muhtarı oldu. İlçe Seçim Kurulu, tutanaktaki geçersiz oylar ile torbadaki geçersiz oyların sayısı farklı çıkınca, seçimin tekrarına karar verdi. Kırsal Derebaşı Mahallesi'ndeki seçimde ise mevcut muhtar Mehmet Yetim 130, rakibi Mesut Tuncer 131 oy aldı. Yapılan itiraz sonucu bu seçimin de yenilenmesine karar verildi.

Her iki mahallede muhtarlık seçimi için bugün saat 08.00'den itibaren vatandaşlar sandığa gitti. Derebaşı Mahallesi'nde 2 sandıkta 378 seçmen oy kullanırken, Bozyurt Mahallesi'nde ise 5 sandıkta 1410 seçmen oy kullandı.



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