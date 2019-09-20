Nazilli Devlet Hastanesi'nde kimyasal madde tatbikatı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen kimyasal madde tatbikatında ortaya çıkan görüntüler, gerçeğini aratmadı.



Nazilli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis ambulans girişinde yapılan tatbikata Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan, doktorlar, hastane çalışanları, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, patoloji laboratuvarında kimyasal madde dökülmesi sonucu 4 personel rahatsızlandı. AFAD ekiplerinin girişimleriyle kimyasal maddeden etkilenen personel, acil biriminde kurulan triyaj alanında özel kıyafetli doktorlar tarafından tedaviye alındı. Durumu ağır olan 1 personel, ambulansla, başka bir hastaneye sevk edildi. Daha sonra itfaiye ekipleri, triyaj alanını yıkayarak, kimyasal maddeden arındırdı. Bu tür olaylar karşısında 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve hastane personelini hazır tutmayı amaçladıklarını ifade eden Başhekim Çalışkan, "Amacımız ekibimizi bu tür olaylara hazır hale getirip, görev dağılımını belirlemek ve kurumlar arası iletişimin nasıl sağlanacağını ortaya koymak. Her yıl bunları tekrarlıyoruz. AFAD iş birliği ile tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Daha önce yangın ve deprem senaryolarını yapmıştık. Bu sene de hastanemizde ilk kez kimyasal madde ile ilgili tatbikatımızı gerçekleştirdik" dedi.