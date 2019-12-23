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Nazilli Devlet Hastanesi, çamur banyosu ile şifa dağıtıyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 4 ay önce termal mineralli çamur banyosu ünitesi kuruldu. Başhekim Dr. Şafak Çalışkan, kamu hastanesinde çamurla tedavi yönteminin Türkiye'de ilklerden biri olduğunu belirterek, bel ve bacaklarında...

GENEL 23.12.2019, 09:38
Nazilli Devlet Hastanesi, çamur banyosu ile şifa dağıtıyor
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 4 ay önce termal mineralli çamur banyosu ünitesi kuruldu. Başhekim Dr. Şafak Çalışkan, kamu hastanesinde çamurla tedavi yönteminin Türkiye'de ilklerden biri olduğunu belirterek, bel ve bacaklarında eklem ağrısı, romatizma bulunan hastaların, doktorların uygun görmesi halinde hastaneden randevu alarak bu tedaviden yararlanabileceklerini bildirdi.
Uşak'ta bulunan bir özel hastaneden sonra ilk olarak, Nazilli Devlet Hastanesi Peloidoterapi (çamur tedavisi) Ünitesi kurularak, Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nden getirttikleri termal mineralli çamurla ücretsiz romatizmal hastalıkların tedavisine başlandı. Termal mineralli çamur banyosu, Peloidoterapi Ünitesi'ndeki fizik tedavi uzmanı hekimleri tarafından tavsiye edilen hastalara, görevli fizyoterapi teknisyenleri tarafından uygulanıyor. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şafak Çalışkan, kamu hastanesinde çamurla tedavi yönteminin Türkiye'de ilklerden biri olduğunu belirterek, bel ve bacaklarında eklem ağrısı, romatizma bulunan hastaların, doktorların uygun görmesi halinde hastaneden randevu alarak bu tedaviden yararlanabileceklerini bildirdi. Nazilli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Teknikeri Neşe Sevim, şunları söyledi:
"Nazilli Devlet Hastanesi Peloidoterapi Ünitesi, 4 ay önce açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın 'geleneksel tıp' uygulaması adı altında Türkiye'de birçok hastanede açılmasına izin verdiği doğal bir tedavi yöntemi. Çamur, uygulama kapsamında 6 kiloluk kovalar içerisinde geliyor. Bu, eski çağlarda uygulanan bir tedavi yöntemi. Tamamen kükürt maddesinin bulunduğu bir çamur yapısı. Doktorlarımız, rahatsızlıklarıyla birlikte başvuran hastalarımızı bize yönlendiriyor. Uygulama yapılacak bölgeler tespit edildikten sonra 15 seans şeklinde uygulama başlıyor. Her seans 15 ile 25 dakika arasında sürüyor. Baltık denizi çevresindeki ülkelerde de kadın doğum uygulamalarında kullanılan bir tedavi yöntemi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi kapsamında, kireçlenme, fıtık şikayeti olan, sedef, mantar hastalığı ve sivilce gibi  sorunu olan hastalarımızda da tedavi olarak çamur kullanmaktayız. Bugüne kadar iyi sonuçlar da aldık."
Uzmanlar, fizik tedavi alanında bugüne kadar 12 hastaya bu tedaviyi ücretsiz olarak verdiklerini belirterek, "Cildiye alanında tedavi olmak isteyen hastaların bu uygulamadan yararlanabilmeleri için seans başına 16 TL ücret ödemeleri gerekiyor" dedi. Tedaviye gelen hastalar da çamur tedavisinin çok faydasını gördüklerini söyledi. Türkiye'de  İstanbul'da 3, Bursa, Ankara ve Uşak'taki 1'er çamur banyosu olan devlet hastanesi bulunuyor.

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