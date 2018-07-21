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Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (3)

CENAZELER TESLİM ALINDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın iki pompalı tüfekle yaptığı saldırıda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer...

Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (3)

CENAZELER TESLİM ALINDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın iki pompalı tüfekle yaptığı saldırıda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kahya çiftinin Bozdağan ilçesinde, diğer 3 kişinin ise Nazilli'de kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Yaralılardan zanlının kızı Tuğçe Duran'ın hayati tehlikesinini bulunduğu, diğerler yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran, emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edildi.

Ramazan ÇETİN, Davut CAN / NAZİLLİ (Aydın)-İZMİR, ()
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