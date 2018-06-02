Nazilli'de iş adamı FETÖ'den tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamı Hasan G., gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamı Hasan G., geçen hafta gözaltına alındı. Hasan G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Hasan G.'yi tutukladı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamı Hasan G., geçen hafta gözaltına alındı. Hasan G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Hasan G.'yi tutukladı.