Nazilli'de DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Burhan CEYHAN / NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli, polisin işyerine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde işyeri bulunan ve DAEŞ terör örgütüne mensup olduğu ileri sürülen T.K., bu sabah Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilen T.K.'nın, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'e hakaret ettiği ileri sürüldü.

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