Son Dakika
Nazilli'de 13 ev yandı, koyunlar telef oldu
GENEL 25.01.2020, 11:44
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik 13 müstakil evden 5'i kullanılamaz hale geldi, 8'i ise büyük zarar gördü. Yangında 3 gebe koyun da telef oldu.
Nazilli ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçek'e ait evde, saat 06.00 sıralarında sobadan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın, Biçek'in evine bitişik evlere de sıçradı. Alevler kısa sürede 13 evi sardı. Evlerde yaşayanlar can havliyle dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla yangın söndürüldü. 5 evin tamamen küle döndüğü yangında 8 evde maddi hasar meydana geldi. Gebe, 3 koyun da yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, yangının olduğu bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özcan, "Çok şükür can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok, maddi hasarımız var. Herkese geçmiş olsun. Belediye olarak mağdur vatandaşlarımızın yanındayız. Elimizden gelen tüm yardımları yapacağız" dedi.
Nazilli ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçek'e ait evde, saat 06.00 sıralarında sobadan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın, Biçek'in evine bitişik evlere de sıçradı. Alevler kısa sürede 13 evi sardı. Evlerde yaşayanlar can havliyle dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla yangın söndürüldü. 5 evin tamamen küle döndüğü yangında 8 evde maddi hasar meydana geldi. Gebe, 3 koyun da yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, yangının olduğu bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özcan, "Çok şükür can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok, maddi hasarımız var. Herkese geçmiş olsun. Belediye olarak mağdur vatandaşlarımızın yanındayız. Elimizden gelen tüm yardımları yapacağız" dedi.
8°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Bursaspor
|19
|33
|3. Erzurum BB
|18
|31
|4. Keçiörengücü
|18
|28
|5. Ümraniye
|18
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|20
|27
|12. Real Betis
|20
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016