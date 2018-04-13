Nazilli'de 1 kilo 800 gram esrara 3 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve dün operasyon düzenlendi. Operasyonda özel eğitimli narkotik köpeği 'Mişa' da görev aldı. Evde yapılan aramada dolaplara gizlenmiş 1 kilo 800 garam kubar esrar ele geçirildi. Evde bulunan K.K., M.K. ve M.A.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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