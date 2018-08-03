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NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

İZMİR’de, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti'nin katılımıyla düzenlenen törenle, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini Korgeneral John Thomson devraldı. İzmir'in Buca ilçesi,...

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı
İZMİR’de, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti'nin katılımıyla düzenlenen törenle, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini Korgeneral John Thomson devraldı.
İzmir'in Buca ilçesi, Şirinyer semtinde bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargâhı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda, komuta devir teslim töreni yapıldı. Törene, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Curtis Scaparrotti, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzârı Philip Cosnett, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan ve askeri erkân katıldı. Korgeneral John C. Thompson, NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) görevini Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero'dan devraldı. Devir teslim bayrağını NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Curtis Scaparrotti, Korgeneral John C. Thomson'a teslim etti.
Tören sonrasında soruları yanıtlayan, Korgeneral Thompson, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerle ilgili, "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye NATO’nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerinin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum" diye konuştu.
'NATO'nun bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye'nin güvenliği konusunda üzerine düşen görevi yapmadığı' yönündeki görüşler konusundaki düşüncesi sorulan Korgeneral John C. Thompson, "NATO, sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda, doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere, bütün tehditlere cevap vermekteyiz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.
Törene katılan NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Curtis Scaparrotti de Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğu belirtti.
Öte yandan, Curtis Scaparrotti'nin, 'terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek, devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı ziyaret etme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Olası ziyaret öncesi, Brunson'ın, Alsancak'taki evinin önünde alınan güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

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