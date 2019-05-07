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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve NATO...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay'da
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve NATO üyesi ülkelerin temsilcileri ile gözlemci ülkelerin temsilcilerinden oluşun Heyeti Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve protokol üyeleri karşıladı. Stoltenberg ile beraberindeki heyet, daha sonra Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne geçti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Başkanlığında, Hatay İl AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantılarda, 'Türkiye Optiğinde Bölgesel Tehditler', 'Türkiye'nin Düzensiz Göçle Mücadelesi', 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekât' bölgelerinde terör örgütleri ile mücadelesi sonrasında terörden arındırılan bölgelere geri dönüşler gibi konu başlıklarının ele alındığı değerlendirme toplantıları yapıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Genel Sekreter ve beraberindeki heyet, kendileri için düzenlenen sosyal program kapsamında ilk olarak Hatay mutfağını denedikten sonra St. Pierre Kilisesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi’ni gezerek havayolu ile kentten ayrıldı.

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