Cemil ÖZDEMİR - Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, () NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

Jens Stoltenberg saat 09.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.