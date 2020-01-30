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'Natalia' her geçen gün parçalanıyor  

GENEL 30.01.2020, 09:21
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'Natalia' her geçen gün parçalanıyor  

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () ŞİLE Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 13 ay önce  karaya oturan Komor adaları bandralı Natalia adlı kargo gemisi aradan geçen günlerde dalgaların gücüne yenik düştü. Büyük bir bölümü dalgalar tarafından parçalanan geminin sadece güverte ve baş kısmı bütünlüğünü koruyor. Geminin önümüzdeki Mart ayından itibaren sökülmeye başlanacağı öğrenildi. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda gemideki yakıt boşaltılmış ardından geminin su altındaki bölümünün hasarının tespiti için dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda yüzemeyeceğine karar verilmişti.

GEMİ KARAYA OTURMUŞ 16 PERSONEL KURTARILMIŞTI
Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.

BİR DAHA YÜZDÜRÜLEMEYECEĞİ TESPİTİ YAPILDI
O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan Natalia adlı kargo gemisini kurtarmak için bir süre çalışmalar yürütüldü. Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucu Natalia adlı kuru yük gemisinin omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi.

KARADENİZİN HIRÇIN DALGALARI GEMİYİ PARÇALADI
Bu gelişme üzerine geminin çevresindeki çalışmalara son verildi, geminin üzerindeki elektronik cihazlar ve kullanılabilecek parçalar söküldü. Kazadan bu yana 13 ay içinde Natalia'nın enkazı Karadenizin hırçın dalgalarına yenildiği görüldü. Geminin özellikle orta bölümünde açık denize bakan bölümü tamamen parçalandı. Şu anda geminin güvertelerin bulunduğu arka kısmı ile burun kısmı bütünlüğünü koruyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA PARÇALANARAK KALDIRILMASI PLANLANIYOR
Karaya oturan geminin sökülerek oradan kaldırılması için yasal prosedürün tamamlanmak üzere olduğu, ihale sonucu söküm işini alan firmanın önümüzdeki Mart ayı içinde havalarında durumuna bağlı olarak geminin bulunduğu yerden kaldırılma işlemlerine başlayacağı öğrenildi.
 

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