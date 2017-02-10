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'Nasıl geçti habersiz' şarkısını dinleyip el ele ölüme gittiler

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde bir hafta otelde kaldıktan sonra el ele ölüme giden Altan ve Ülker Çetin çiftinin geçen Aralık ayında taşındıkları Balıkesir'in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi...

'Nasıl geçti habersiz' şarkısını dinleyip el ele ölüme gittiler

'AKÇAY'I SAKİN OLDUĞU İÇİN SEÇMİŞLERDİ'

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde bir hafta otelde kaldıktan sonra el ele ölüme giden Altan ve Ülker Çetin çiftinin geçen Aralık ayında taşındıkları Balıkesir'in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi Muhtarı Pınar Avcı, "Buraya Bartın'dan geldiklerini ve Kanada'da yaşayan bir çocukları olduğunu biliyoruz. Pek dışarıya çıkmazlardı. Kendi hallerinde bir çiftti. Sadece bir komşuları ile görüştüklerini biliyorum. Alışveriş yapmak için sadece evden çıkarlardı. Sağlık durumları ile ilgili bilgimiz yoktu ama iyi görünüyorlardı" dedi.

Çiftin Akçay'da yakın olduğu tek komşuları Zeynep Aybar ise, "Birkaç memleket değiştirmişler. Akçay'ı sakin ve huzurlu bir yer olduğu için tercih etmişler. Buradayken Altan Bey'e kanser teşhisi konulmuş. İzmir'e giderseniz daha iyi olur demişler. Kanser ile ilgili durumu kimseye söylememişlerdi. Ben İzmir'de hastaneye gittiklerini biliyorum. Kimseyle pek görüşmüyorlardı. Sadece bizimle görüşüyorlardı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi. 
Çetin Çifti'nin Akçay Mahallesi, 106 Sokak'taki evlerinin kapısında 2 Şubat tarihinde gelen bir posta tebligatı olduğu görüldü.

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